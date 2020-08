WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze lech wałęsa + 2 białoruśaleksander Łukaszenka Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Białoruś. Lech Wałęsa: Przy tak nieodpowiedzialnej władzy protesty mogą zakończyć się rozlewem krwi Gość programu WP "Newsroom" Lech Wałęsa odniósł się do sytuacji panującej na Białorusi. Legendarny przywódca NSZZ "Solidarność" powiedział,... Rozwiń Panie prezydencie 40 lat po tym ja … Rozwiń Transkrypcja: Panie prezydencie 40 lat po tym jak u nas zostały podpisane porozumienia w tej chwili Białoruś przeciwstawia się Łukasz Ance widzi pan analogię przed analoga jest ładna 1970 rok w Polsce Oni są na tym poziomie co my byliśmy wtedy Oczywiście trochę jest inny czas jest internet jest doświadczenie Polaków więc to mogą przyśpieszyć ale Policz strategicznie są dokładnie w tym czasie kiedy ja byłem z szefem strajku w Stoczni Gdańskiej taką samą miałam zapłać myśli pan że w tej chwili widzi pan na Białorusi takiego Wałęsę czy to będzie inaczej się rozgrywać Wiem że mam zawsze jest trochę inaczej są podobieństwa Ale sami też wielkiej różnicy ja nie mogę dokładnie bo wiedzieć co bym tam należało zrobić jakie wizytę bo bo tam nie jest nie zdążę wrócić wszystkich ułamkowy więc i też nie mogę powiedzieć że nie zwycięża Umiesz tak mogą zwyciężyć tylko tylko że zostanę nielogicznie i bez przygotowania bez postulat negocjatorów bez propagandy to się to się nie da zawsze będziesz Czego szukamy to Trzeba się przeciwstawić monopolowy drugi Monopol musi przewrócić ten Monopol Monopol w różnych dziedzinach a niedługo Monopoly trzebny nie tylko protesty strajkiem bo to to jest podstawa ale na to trzeba włożyć mądrość i myślałam że ty wystarczy wystarczy i determinacji żeby doprowadzić do końca łukaszenki opowiadam naszych to jest możliwe ale gdyby dzisiaj wie pan to gdyby dzisiaj postawić frontalnie to mamy Powstanie Warszawskie w Polsce ale efekty pan zna młodzieży wymordowana i co bierze pan pod uwagę taki z jaki scenariusz że skończy się to rozlewem krwi przy takich mi odpowiedzialnych ludziach jak prezydent na biało jest to możliwe to w takim razie pan które podpisywał porozumienia sierpniowe co by pan radził w tej chwili tej ulicy w Białorusi to samo co mówiłem Ukrainki szybko budujcie partyjną dość szybko wyłapuje ludzi w puszczy programy puszczę grupy negocjacyjne jak najszybciej i jak przyspiesza to zwycięstwo przyjdzie bo bo mają siłę bo mają moc bo jesteś dużo tylko nie mają właśnie głowy Czy pan Bob A tak patrzę przez całą naszą rozmowę na pana koszulkę pan jest rozumiem gotowy wesprzeć białorusinów jest pan gotowy służyć swoją dobrą radę gdy taka potrzeba proszę pana wspierały wspieram i będę wspierał w tamtym czasie kiedy byłem prezydentem więcej robiłem dla Białorusi Ukrainy niż dla Polski w politycznie bo chciałem razem wejść z Ukrainą i Białorusią do wszyscy w słupku europejskim nie chciałem chodzić sam nie chciałem bo dowiedziała my to będzie źle No ale przegrał kadencję i prześlij nie powiodło się to wszystko naj prezydencie pan nawiązał do tego że wtedy kiedy w Polsce Działo się to co się działo pomogli nam Amerykanie kanadyjczycy czy jak pan patrzy teraz na działania władz to mam takie poczucie że białorusini faktycznie mogą też liczyć na Polskę tak instytucjonalnie na wsparcie Czy to jest taka trochę gra pozorów Gra Pozorów poproszę pana pan wiem nie wiem gdzie pan wie że ponad 70% całego życia jest na przełącznikach w które są w Rosji bo oni mają że teraz jest ciepło gdyby w zimie to zrobili to Rosja Wystarczy że przekręcić 34 przełączniki i białorusini idą na kolanach przepraszają Rosjan mówią że będą znasz Europa nie jest w stanie dzisiaj przerzucić się ze wszystkie przełączniki i dopasować By uratować Ukrainy Białorusi i trochę gra bardzo równych szans Tak proszę pana więc niech robią Niech się przygotowują się szkolą niech programy kombinują a jednocześnie niech patrzą cię Europa im pomoże kiedy wymówi przełącznika Rosja właśnie tak jak patrzę na to co dzieje się w Europie to mam wrażenie że Europa Bardziej interesuje się koronawirusem jeszcze tym co się dzieje na Białorusi a pan boisz pandemi jak mówiłem panu prawie wszystko Musimy zmienić tą chorobę uważam że los palcem kochani następne uderzeniem będzie nie przeżyjecie Siadajcie jak najszybciej do stołu zróbcie listy które są groźne a nie może państwo kraj załatwić Jak zrobicie tą listę takich tematów w tym Ekologia i te choroby to wtedy do tego do programy i struktury i pieniądze aby się nie dać przyszłemu uderzeniem to jest potrzebne i tylko tak możemy przetrwać a jeśli nie to to po prostu zaskoczona następne zaskoczona wstępne nieprzyjemności Ale co chroni się pan przed koronawirusem Czy pan jako bohater się nawet koronawirusowi nie kłania Proszę pana Jestem bohaterem ja tylko robię i mówię to co myślę idę prostą drogą nie ma dla mnie pieniędzy nie ma dla mnie w strachu Boję się tylko Pana Boga i trochę mojej żony i rozbijam to proszę co mi się nie podoba A skąd mam dużo wrogów