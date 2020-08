Białoruś. Krzysztof Szczerski: Aleksander Łukaszenka chce odciąć kraj od Zachodu, od Polski

Białoruś wciąż tonie w protestach po wyborach prezydenckich. Aleksander Łukaszenka próbuje odciąć kraj od wpływów Zachodu. - Musimy zadbać o to, by Polacy na Białorusi nie stali się ofiarami tej sytuacji politycznej - mówi Krzysztof Szczerski.

Gościem porannego programu w radiowej "Jedynce" był Krzysztof Szczerski. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta był pytany m.in. o wezwanie ambasadora Białorusi do MSZ.

Białoruś. "To, co mówi Aleksander Łukaszenka, jest nie do zaakceptowania"

- To, co mówi Aleksander Łukaszenka, jest nie do zaakceptowania. Te słowa powtórzono ambasadorowi Białorusi, bo trzeba te słowa powtarzać - mówił Szczerski.

Jak dodał, sytuacja na Białorusi wciąż się zaognia. - Wcześniej Aleksander Łukaszenka próbował usiąść do stołu z opozycją, teraz jednak próbuje odciąć Białoruś od Zachodu i od Polski. Wszczyna niepokoje terytorialne - podkreślił sekretarz.

Białoruś. Szymon Hołownia: minister Michał Dworczyk zaprosił mnie na rozmowę

Białoruś. Krzysztof Szczerski apeluje: Nieostrożne słowa mogą uderzyć w Polaków

- Musimy zadbać o to, by Polacy na Białorusi nie stali się ofiarami tej sytuacji politycznej. My od początku mówiliśmy, że to mieszkańcy Białorusi muszą decydować o tym, jaka ma być ich przyszłość. Nie narzucamy im tej przyszłości - dodał.

Polityk zaapelował też do opozycji, by wstrzymali się od wypowiedzi na temat sytuacji na Białorusi. - Wszystkie słowa, które uderzają w ten kraj, mogą teraz uderzyć w Polaków tam mieszkających. To jest zbyt poważna sprawa, by pozwolić sobie na amatorstwo - zaznaczył.

Białoruś dostanie "pomoc" z Rosji? "Putin odnowił doktrynę Breżniewa"

Krzysztof Szczerski mówił też o samej dynamice sytuacji politycznej u naszego wschodniego sąsiada. - Obserwujemy to, co się tam dzieje. Wczoraj Putin odnowił doktrynę Breżniewa, która zezwalała Rosji na interwencję zbrojną w każdym z państw satelickich Układu Warszawskiego - tłumaczył.

- Aleksander Łukaszenka może być teraz zależny od Rosji, a my tego nie chcemy. Musimy teraz czekać na reakcję Zachodu. Jeżeli jej nie będzie, Putin może rozszerzać doktrynę Breżniewa na kolejne państwa - dodał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.