Białoruś. Krytyczna sytuacja u sąsiada Polski. Władza lekceważy koronawirusa

na Białorusi lawinowo Rośnie liczba chorych zakażonych koronawirus m a tymczasem Prezydent Aleksander Łukaszenka nie kwapi się aby wprowadzić się do ostrzenia o tym dlaczego tak się dzieje Porozmawiam z moim gościem a jest nim Andrei strażak koordynator jednej z lokalnych zbiórek materiałów niezbędnych do wykonywania pracy w związku z epidemią na Białorusi Dzień dobry panu Jak wygląda sytuacja na tą chwilę na Białoruś jeśli chodzi o walkę z Korona wirusem Sytuacja jest taka że jest parę miejsc gdzie jest bardzo ciężka i przez to że A tam jest teraz taki spawach tych zachorowań to jest witebsk i Mińsk przede wszystkim Ależ też jest bardzo taka nie proste sytuacja soligor innych miastach mniejszych awiteks To jest miasto obwodowe i w tym mieście jest sporo lekarzy więcej lekarzy niż tam jakiś tam rejonowych szpitalach Ależ Sytuacja jest taka że stolica ona jeszcze jakoś daję sobie radę chociaż przede wszystkim respiratorów jest bardzo wielki brak liter inspiratory są takie nasza cel teraz coś znaleźć to jest naprawdę trochę jak placek dana Jonesa odnaleźć ich gdzieś po prostu było No nie ma nie ma możliwości żadnej to kupić w sklepie lub w aptece przez to że na Białorusi jest bardzo mała Ta produkcja tych respiratorów jest to Sytuacja tragiczna ja powiem tak że on jest bardzo krytyczna bo dla tragedii jeszcze brakuje Ależ jeżeli nic nie będzie robiło a Obywatelstwo społecznie społeczne Obywatelstwo a państwo to to wszystko Może przywieźć do takich skutków bardzo dramatycznych przez to że jeżeli będą chorowali ten lekarzy to wtedy nie będzie komu leczyć pacjentów i to może przywieźć do tego że lekarze będą choćby i będą umierać te pacjenci którzy nawet nie są chory chorzy na tego koronawirus mają jakieś inne inne zachorowania i muszą też mieć być zadbanymi przez tych lekarzy i Medyków A jeśli chodzi o te scena koronawirusa Czy jak się robi dużo na Białorusi jak wiele tych testów dziennie się przeprowadza Jeżeli wierzyć temu co mówi o statystyka oficjalna to według według mamy sporo testów zrobionych i problem taki że nie ma kwarantanny na Białorusi i Ten wirus jest bardzo dobrze rozpowszechniony i na wsi i w małych miastach i wszędzie i nie wszędzie jest dostęp do tego do tych testów testy z większego są w miastach obwodowych armia się z kolesiem nisko i dlatego jest problem badania takich małych miasteczek chociaż ma pneumoniae a zachorowanie płuc bardzo podniesione jeżeli patrzeć na taki zwykły poziom i teraz jest duże problemy przez to że nie wszystkie są badane przez testy i czasem nawet jak ludzie umierają przez te zapalenie płuc to nie zawsze Oni są podniesione do tej statystyki legalnej i o te zaostrzenia które częściowo wprowadzono chociaż w niewielkim stopniu na Białorusi jakie to są obostrzenia czy w ogóle jest dużo takich zakazów które wprowadził w związku z walką z Korona wirusem No to powiem tam tak najwięcej najbliższe do kwarantanny takie zastrzeżenia to jest przedłużenie wakacji już na dwa tygodnie nie są przedłużone u nas na Białorusi i to tak to wygląda że władza na mój pogląd bo ja jestem też ojciec 10 latka i na mój pogląd władza lepiej jak najlepiej byłoby zorganizować dyspersyjna edukację Ależ podobnie na to że ministerium nie jest gotowy do takich rzeczy i dlatego oni robią takie najłatwiejsze rozwiązanie dla siebie to po prostu przedłużają te wakacje szkolne No i co chodzi o inne właśnie jeśli chodzi o inne rzeczy bo u was nie ma kwarantanny nie ma też zamkniętych granic nie i to jest bardzo ciekawa sytuacja przez to że do Białorusi można wjechać byłem prawie wszystkich państw Ależ nie może nigdzie nawet z Rosją z którą u nas nie ma granicy teraz to jest taka dziwna sytuacja Ależ w takiej sytuacji mieszkania jak do tego wszystkiego władza No bo jak czytam Chociażby teraz w h o było z misją na Białorusi no i tam padły te słowa że rekomendujemy wzmocnienie działań na rzecz dystansu społecznego zakaz imprez masowych kwarantanny Zastanawiam się czy te ten apel dotrze do do prezydenta Białorusi i czy właśnie w swoim kraju postanowił wprowadzić te zasady mnie także w vo to jest taka międzynarodowa organizacja która nie może i w jakiś tam ostry sposób wtrącić wprawę wewnętrzny Białorusi Ależ to co było powiedziane to jest przez to że wiem że część e Medyków część ludzi którzy pracują z tymi wirusami gdy miał bogów wirusolog UFO nie spróbują do niszczą ten do władzy do wyższego szczebla władzy żeby prowadzić jakieś bądź bądź 100 g bo już miary Take lantany ale teraz Sytuacja jest taka że nikt nie wie co będzie przez to że A te procesy które przeprowadzane są tam wewnętrznej władzy ani rozmiary do końca ludziom kilka dni kilkanaście dni temu szerokim echem odbił się cytat łukaszenki który powiedział że można się wyleczyć z wódką a także traktorami jeśli chodzi o koronawirusa w związku z tym nie jest potrzebny zaostrzenie przepisów Zresztą mogą państwo teraz to zobaczyć w futbolu szkoła w Łotwie nada nie tylko róbcie mineralne i w dzień sortedset Grand Prix Szczecina Cisnej stir tragicy wirus wsadzić No jeszcze 2 terraza niedzielą to że pada znaki tak to nam Dariusz Toretto tirów plus 60 lat miłych Stąd moje czy Łukaszenka nie jest świadomy zagrożenia jakie niesie za sobą koronawirus Skąd jego taki lekceważący ton podobnie że no po pierwsze dla polskich to jest trochę taki szok trochę coś takiego niezwykłego Ależ my żyjemy w takim stanie już 26 lat i już jestem przyzwyczajony do takich słów takiej retor tutaj ja więc jakby mówił nie o retoryce nie o traktorach nie o wódkę lub saunie a o tym że jest taki fakt że 80% populacji jest zdanie takie zdanie od mnie prawie 80% populacji zachoruj przez ten wirus Większość z tych ludzi będą przenosić jego bardzo łatwo dzieci ludzi średniego wieku a on jest śmiertelna śmiertelnie niebezpieczny dla starych ludzi Przede wszystkim i drudzy do lasa jest taka że A oczywiście dla mnie lub dla pana Ten wirus jest nie tak i już problem jak najszybciej nie taki już wielki problem jak ja naszych dziadków lub babcię i ja tak widzę że władza spróbuję zachować ten spokój i te możliwość rozwój Ekonomii Dla tych ludzi którzy są średniego wieku i to jest problem przez to że jest taka fraza Wilson świadczy że ten którzy chleb oprócz honor a ten nie będzie miał Michał ani honoru ani chleba i do tego możemy po prostu trafić w taką sytuację że nie będziemy mieli ani zdrowia Ani ekonomiki to duży problem duży bardzo krytyczna sytuacja teraz na rozumienie nasze władze że my musimy coś robić dlatego żeby obronić przede wszystkim naszych Medyków nasze starszych ludzi i dlatego coś robić więc ostrog trzymam kciuki żeby ta walka skończyła się Zwycięska na Białorusi Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę a moim państwa gościem był andryszak ordynator jednej z lokalnych z materiałów niezbędnych do wykonania pracy w Związku zapinają na Białorusi Dziękuję bardzo i pozdrawiam Dziękuję do widzenia