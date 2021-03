Białoruś. Jeden z liderów opozycji zatrzymany. Donald Tusk reaguje

O zatrzymaniu szefa Zjednoczonej Partii Obywatelskiej poinformowało we wtorek kierownictwo ugrupowania. Przekazano, że Nikołaj Kozlow trafił do aresztu tymczasowego w Mińsku. Wcześniej działacz zapowiadał, że może zostać ujęty.

Zatrzymania opozycjonistów na Białorusi. Kozlov miał ujawnić dane śledztwa

W sprawie Nikołaja Kozlova wiadome jest, że przeciwko działaczowi w marcu wszczęto postępowanie karne dotyczące ujawnienia poufnych informacji dochodzeniowych. Białoruskie media informują, że trzykrotnie odmówił on podpisania zobowiązania obligującego go do zachowania tajemnicy ws. przebiegu przesłuchania w Komitecie Śledczym, gdzie wezwano go wcześniej jako świadka w sprawie karnej.