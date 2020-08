Białoruś. Ekspert mówi o roli Rosji i końcu Aleksandra Łukaszenki

- Moim zdaniem jest to cały czas ruch oddolny, więc na razie niezorganizowany i spontaniczny. A przy tak dużym aparacie represji, na który się Łukaszenka zdecydował, to może być za mało. Prezydent Białorusi wysłał do walki z mieszkańcami siły specjalne, milicję, wojsko i wyłączył Internet. Może się więc okazać, że teraz jeszcze nie starczy uporu i woli, by zakończyć dyktaturę Łukaszenki. Ale w dłuższej perspektywie to początek końca Łukaszenki. Nie będzie to przypominało wariantu ukraińskiego, pomarańczowej rewolucji i Majdanu. Ale stopniowy bunt mieszkańców doprowadzi do odejścia Łukaszenki. Raczej będzie to w formie kuli śnieżnej i już się tego nie zatrzyma. Ulica nie zapomni represji ze strony Łukaszenki - mówi Liedel.