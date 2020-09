Białoruś. Dyplomaci tracą rangi za "postępowanie uwłaczające służbie państwowej"

Białoruś. Łukaszenka pozbawił specjalnych rang trzech ambasadorów

Prezydent Białorusi zastosował sankcje wobec dyplomatów. Jak podał portal belsat.eu, Łukaszenka pozbawił specjalnych rang trzech ambasadorów. Są to: ambasador nadzwyczajny Paweł Łatuszka , ambasador na Łotwie Wasil Markowicz oraz były ambasador na Słowacji Ihar Laszczenia .

Białoruś. Sankcje za "postępowanie uwłaczające służbie państwowej"

"Postępowanie uwłaczające służbie państwowej" ma odnosić się do udziału dyplomatów w protestach przeciwko wynikom wyborów prezydenckich. Paweł Łatuszka, który był ambasadorem w Polsce i we Francji, ministrem kultury, a ostatnio dyrektorem teatru im. Kupały w Mińsku w sierpniu został też zwolniony z funkcji dyrektora, ponieważ poparł protesty po wyborach. Podobnie było w przypadku Ihara Laszczenii, który wystąpił w obronie demonstrantów i wezwał białoruskie władze, by sprawdziły wszystkie przypadki bicia i torturowania mieszkańców podczas demonstracji.