Białoruś. Aresztowana opozycjonistka trafiła do Polski. Olga Kowalkowa o torturach

Na Białorusi Kowalkowa trafiła do aresztu za "organizację nielegalnego zgromadzenia" na terenie fabryki traktorów MTZ. W środę sąd skazał kobietę na kolejne 15 dni aresztu, jednak udało się jej dostać do Polski.

Jak relacjonuje, została wywieziona z aresztu samochodem, w którym musiała leżeć na podłodze. Kowalkowa dotarła do przejścia granicznego z Polską , gdzie przeszła długą kontrolę. Na koniec zabrał ją kierowca busa relacji Mińsk-Warszawa., który zrobił to na prośbę polskich strażników granicznych.

- Jestem na wolności, ale niestety jestem poza granicami Białorusi. Chciałabym podziękować wszystkim za to, co zrobili, żeby mnie uwolnić. Wszystko, co się ze mną działo w ostatnich dniach i tygodniach uważam za tortury. Grożono mi, że zostanę za kratami bardzo, bardzo długo. Gdy mówiłam, że czuję się gorzej, do celi nie wezwano lekarzy, a przedstawicieli władzy, którzy dali mi ultimatum: albo wyjeżdżam z kraju, albo zostaję w więzieniu na bardzo długo - powiedziała Kowalkowa na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera w Warszawie.