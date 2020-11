Białoruś. Aleksander Łukaszenka o protestach w Polsce

- Już przerzucają ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a nie z Niemiec do Polski nowe kontyngenty wojskowych. Pytamy: po co? Jeśli ktoś z naszych, a zwłaszcza protestujących, tego nie rozumie, to niech się zastanowi, że sytuacja nie jest taka prosta - stwierdził Łukaszenka. - Jeśli ktoś chce zrobić z Białorusi prowincję Polski czy Litwy, to tylko po moim trupie - dodał.