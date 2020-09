Białoruś. Aleksander Łukaszenka i potajemne zaprzysiężenie. "Kto miał wiedzieć, to wiedział"

- Moim zdaniem spełniono wszystkie normy ustawodawcze. Ten, kto miał o tym wiedzieć, to wiedział - oznajmił Łukaszenka, nawiązując do swojego zaprzysiężenia. Według niego ceremonia przebiegła zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa.

Białoruś. Tajna ceremonia Aleksandra Łukaszenki i burza wokół niej

Tego samego dnia wieczorem w wielu białoruskich miastach wybuchły manifestacje po tym, jak odbyło się potajemne zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki. Mińsk, Brześć, Mohylew, Witebsk, Żodzina - to tylko niektóre z miejsc, gdzie doszło do protestów.

Manifestacje były brutalnie tłumione przez służby, które użyły gazu łzawiącego i granatów hukowych. Jak wynika z informacji centrum praw człowieka Wiasna, zatrzymano co najmniej 259 osób. W środę pojawiały się doniesienia o rannych uczestnikach protestu.

Przypomnijmy: od 9 sierpnia na Białorusi trwają manifestacje związane z organizacją wyborów prezydenckich. Według białoruskich władz wygrał je Aleksander Łukaszenko, ale jest to kwestionowane nie tylko przez mieszkańców Białorusi, którzy od wielu tygodni protestują. Międzynarodowi przywódcy i obserwatorzy wskazują na to, że wybory wygrała Cichanouska. OBWE powołano niezależną misję, by zbadać liczne przypadki łamania praw człowieka. Wśród nich są wymieniane: prześladowanie, tortury, przemoc seksualna.