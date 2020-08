WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze białoruś + 3 aleksander kwaśniewskialeksander łukaszenkatłit oprac. Arkadiusz Jastrzębski 2 godziny temu Białoruś. Aleksander Kwaśniewski o zbliżającym się końcu reżimu - Jeżeli utrzyma się determinacja ludzi, a demonstracje i strajki nie będą wygasały, to jest to już równia pochyła - powiedział w programie... Rozwiń A pan zdaniem już nie ma o co walc … Rozwiń Transkrypcja: A pan zdaniem już nie ma o co walczyć? Że to już jest powolny koniec Łukaszenki? Czy szykuje się przewrót na Białorusi? Jeżeli utrzyma się determinacja ludzi - tego społeczeństwa, które się obudziło. Jeżeli będą te demonstracje nie wygasały, ale będą tak liczne, jak chociażby wczorajsza. Jeżeli do tego będziemy mieli demonstracje w innych miastach Białorusi, strajki, to ja myślę, że to już jest równia pochyła. Pytanie jest o spoistość władzy. Na ile ludzie wokół Łukaszenki chcą iść na zwarcie, a na ile będą jednak przekonywać Łukaszenko, żeby rozmawiać, a jeżeli nie przekonają, to przechodzić na drugą stronę. Ten proces już się zaczął. Wiemy, że kilka ambasadorów zrezygnowało ze swoich stanowisk, więc ta dezintegracja obozu władzy ma miejsce. Jest pytanie o zachowanie wojska. Myślę, że ono ze względu choćby na skład pokoleniowy, no to są ludzie młodzi, więc im bliżej jest do tych ich rówieśników, protestujących na ulicach, niż do Łukaszenki. No, ale są w wojsku, więc ich obowiązują rozkazy. Na pewno ciągle Łukaszenko może liczyć na sporą lojalność ze strony KGB i MON-u, więc sytuacja będzie rozwijała się. Jak dynamicznie? Zobaczymy. Natomiast, że to już jest zbliżanie się do finału ja nie mam wątpliwości. Tym bardziej, że ten bardziej istotny czynnik na Białorusi czyli Rosja byłaby zainteresowana odejściem Łukaszenki pod warunkiem, że zamieniłby go człowiek, który jednak prezentowałby taką pro rosyjską orientację. Oni zrobią wszystko, żeby władza na Białorusi nie przeszła w ręce polityków, którzy wyznają pro zachodnie poglądy. Więc czeka nas jeszcze bardzo wiele wydarzeń i huśtawka nastrojów. Kluczem jest moim zdaniem determinacja ludzi. Jeżeli to młode pokolenie, które jak mówię - obudziło się, które chce mówić swoim głosem, będzie twarde, no to musi zakończyć się jakimś przesileniem.