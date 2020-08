WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Donald Trump + 2 aleksander kwaśniewskitłit oprac. Arkadiusz Jastrzębski 1 godzinę temu Białoruś. Aleksander Kwaśniewski doradza telefon do Trumpa - Spektakularnym wydarzeniem byłoby, gdybyśmy potrafili zaangażować prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawę białoruską. To byłoby coś szczególnego... Rozwiń Andrzej Duda w tej chwili powinien … Rozwiń Transkrypcja: Andrzej Duda w tej chwili powinien Jedyne co słusznego zrobić to zadzwonić dzisiaj w sprawie Białorusi do prezydenta trumpa i on to byłoby coś szczególnego Tym bardziej że w takich sytuacjach trzeba szukać gdzie Polska ma swoje aktywa my mamy nieco aktywów związane ze społeczeństwem obywatelskim wszystkimi organizacjami które dzisiaj organizują te demonstracje i to jest dobrze nie my nie mamy żadnych bliższych kontaktów ani z Łukaszem Kochani z jego ludzi mi żeby można było podejmować się na przykład misji mediacyjnej Polska nie była przez wiele wiele lat obecna Na tym rynku białoruskim i za mało wiemy o tym my nie mamy również przełożenia na Rosję bo niewątpliwie o Białorusi trzeba rozmawiać także z udziałem Rosji tam odgrywa niezwykle istotną rolę więc to też nie mamy wielkiego nie cokolwiek do zaproponowania nie Polska za uczestniczy w działaniach Unii Europejskiej to jest bardzo korzystne To jest bardzo dobre Polska organizuje jednomyślność grupy Wyszehradzkiej i to też jest nasz Atut ponieważ tutaj nowość nie jest wcale oczywista ze względu na sympatię orbana wobec wobec Myślę że to że Polska rozmawia z krajem Bałtyckim i to też jest pewien Atut którym możemy wnieść no Ale niewątpliwie największym takim a tutaj mi dość spektakularnym wydarzeniem było potrafili na poziomie prezydenta trumpa zaangażować gofrów kwestie białorusko i tutaj telefon polskiego prezydenta który jak słyszeliśmy na dobre kontakty ze swoim amerykańskim bo w czymś szczególnym na pewno zauważonym zauważony w świecie także to to to skąd wydaje mi się to to ma sens praca w tej chwili świata w sprawie Białorusi to na pewno ostatnie zdjęcie jak Łukaszenka wychodzi ze śmigłowca przy swojej rezydencji z bronią w ręku widzi też zdjęcia jak syn siedzi przy jednym stole z człowiekiem z obsługi prasowej też z bronią o czym to świadczy to jest pokaz siły czy wręcz odwrotnie że Łukaszenka pokaż że łukaszenkę się zaczynam bać To jest jedno i drugie na czy na pewno łukaszenko jest jak mają na dwie natury to jest człowiek który sam siebie uważa za ma czoło i za człowieka który nie ma przeszkód który nie przeżyła słabości więc to jest taka demonstracja że że ja się to nie boję no ale z drugiej strony sam fakt że musi użyć tych metod czynności kamizelkę kuloodporną no z realistą to znaczy wierzę że różne rzeczy Mogą się nie mogą się wydarzyć nie Jak pamiętamy kiedy janukowicz uciekał z Ukrainy to wtedy był bardzo krytyczny wobec janukowycza i powiedział takie słowa publicznie że prezydent jest po to wybierany że w takich sytuacjach ma obowiązek zginąć nawet ale nie ma prawa uciekać ze swojego więc ja myślę że w nim taka determinacja taka szaleńcza determinacja jednak dojrzewa i it oczywiście nie najlepiej wróży bo to może oznaczać że gotów do działań całkowicie mało racjonalnego był albo wręcz nieracjonalnych no ale ale taka to jest psychologia tego człowieka natomiast obecność wszędzie te nastoletniego syna no to też jest kolejny dowód na to że on po pierwsze jest bardzo z nim związane a po drugie o czym mówił czasami wydawało się że jest to żart że chciałby czy szykował na swojego następcę No co oczywiście w biorąc pod uwagę że też 15-latek oznaczałoby że jest gotów walczyć o tą władzę przez przez kolejne długie długie lata