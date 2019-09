Białogard. 5-latek utonął w studzience. Są zarzuty

39-letnia urzędniczka Ewelina S. usłyszała zarzuty ws. 5-latka, który 2 lata temu utonął w niezabezpieczonej studzience kanalizacyjne w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie). Kobieta nie przyznała się do winy. Grozi jej 5 lat więzienia.

Według śledczych, podejrzana od 1 czerwca 2011 r. do 21 czerwca 2017 r. nie dopełniała ciążących na niej obowiązków wynikających z regulaminu urzędu miasta w zakresie prawidłowej realizacji zadań wydziału, do których należał m.in. "nadzór nad utrzymaniem i kontrolą stanu technicznego odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Zielonej w Białogardzie".

W postawieniu zarzutów podejrzanej pomogła opinia biegłego z zakresu budownictwa. - Biegły w swej opinii mówi, że jeżeli zdecydowano się na to, że stary odcinek kanalizacji, po wybudowaniu nowego, nie został zasypany, nie zostały odpowiednio te studzienki wyłączone z użytkowania, to należy to traktować jako nadal czynny obiekt budowlany (…) i podlegający rygorom prawa budowlanego. A to mówi, że w obiektach budowlanych należy dokonywać okresowych przeglądów i należy ewentualnie dbać o ich stan techniczny - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.