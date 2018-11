5-latek utonął w studni. Rodzice chłopca walczą przed sądem

Nowe fakty ws. tragedii w Białogardzie. 5-letni chłopiec utonął w studzience kanalizacyjnej, która nie była zabezpieczona. Zdaniem prokuratury za wypadek odpowiadają rodzice. Oboje nie przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu.

Rodzice nie przyznają się do popełnienia zarzucanego czynu. Grozi im pięć lat więzienia - Tak naprawdę to my w tej sprawie jesteśmy pokrzywdzeni, to my straciliśmy dziecko, nasze szczęście, i to my ponieśliśmy największą krzywdę - mówił w rozmowie z Polsatem Krzysztof Stąporowski, ojciec Szymona.