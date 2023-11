Biała łania na wyciągnięcie ręki. Bliskie spotkanie z rzadkim okazem

Nietypowe spotkanie przy lesie na Śląsku. Czytelnik Wirtualnej Polski pan Marian przysłał za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl. nagranie, na którym uchwycił moment bardzo bliskiego spotkania z białą łanią. Samica albinoska szybko przywołała skojarzenia z białym danielem, który dwa tygodnie temu uciekł z Krainy Dolnej Wisły w Bydgoszczy przez dziurę w ogrodzeniu. Podczas gdy służby dalej nie namierzyły uciekiniera, mieszkaniec gminy Niegowa nagrał na Śląsku rzadki okaz o podobnym białym umaszczeniu. Do tego bliskiego spotkania doszło na okolicznych łąkach. Zwierzę spłoszyło się dopiero, gdy autor nagrania zbliżył się do łani na wyciągnięcie ręki. Albinizm to bardzo rzadka mutacja genetyczna, objawiająca się nietypowym umaszczeniem zwierzęcia. Takie zwierzę miewa problemy z kamuflażem, zdobywaniem pokarmu oraz ukrywaniem się. Niejednokrotnie albinizm wiąże się z gorszym wzrokiem lub innymi problemami zdrowotnymi. Jak podały w grudniu 2020 roku Lasy Państwowe, wśród ssaków albinizm stwierdza się raz na około 100 tys. urodzeń. Białe łanie daniela nazywane są często przez leśników "białymi damami". Nagranie dzięki uprzejmości autora.