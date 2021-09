Biała flaga i "wstyd" w Krakowie. Kpiny po tweecie kuratorki

Sejmik Małopolski uchylił w poniedziałek deklarację z 2019 r. dotyczącą LGBT. Posiedzeniu radnych towarzyszyły ogromne emocje, a poseł PO Marek Sowa wręczył białą flagę przewodniczącemu sejmiku Janowi Dudzie (ojcu prezydenta Andrzeja Dudy) jako symbol "wstydu, kapitulacji i osamotnienia". Jeszcze dalej w ocenie uchwały ws. LGBT poszedł w programie "Newsroom" WP Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. - Dobrze, że się z tego wycofują, bo to było głupie i nieludzkie. To było zło wcielone - mówił poseł opozycji. - Nie są jednak konsekwentni, bo mówią: "wartości nasze są najważniejsze, ale kaska jest jeszcze ważniejsza" - stwierdził Czarzasty, zarzucając obozowi rządzącemu wprowadzenie do sejmików "ludzi marnej jakości". Agnieszka Kopacz zapytała też swojego gościa o ocenę tweeta małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która stwierdziła, iż zmiana uchwały przekreśliła "pamięć o Polakach, co honoru bronili za cenę życia". - To po prostu głupie. (…) Im więcej będzie Pani głupich rzeczy wymyślała, tym bardziej młodzież będzie wiedziała, że to, co Pani mówi, jest głupie - stwierdził Włodzimierz Czarzasty, zwracając się wprost do kurator z Krakowa.