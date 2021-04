"Bezzasadny". Konstytucjonalista krytycznie o wniosku premiera do TK ws. Traktatu o UE

Jak ocenia wniosek konstytucjonalista? - Wniosek premiera oczywiście nie jest zasadny. Chodzi w nim o to, żeby spowodować, aby Naczelny Sąd Administracyjny stosował, wbrew stanowisku TSUE, ustawy niezgodne z Konstytucją - w tym przypadku konkretnie jedną ustawę, dotyczącą procedury powoływania sędziów. Wniosek premiera zmierza do tego, by stwierdzić, że Traktat o Unii Europejskiej ma być tak rozumiany, że wtedy, kiedy ten Traktat nakazuje stosować polską Konstytucję przed ustawami niezgodnymi z Konstytucją, to nie należy tego Traktatu stosować - tłumaczy w rozmowie z WP prof. dr hab. Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.