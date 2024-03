"Bezpodstawna reakcja". Wiceszef MSWiA poucza Kołodziejczaka

W czwartek wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak krytykował policję za zachowanie podczas protestu rolników w Warszawie. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek stwierdził w programie "Tłit", że jego kolega z rządu "sformułował wnioski bezpodstawnie, zanim poznał sytuację". Zaznaczył, że Kołodziejczak jest już po rozmowie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim, w trakcie której został poinformowany o podstawie działań policji w toku manifestacji. - Sprawa jest tak oczywista, to dziwiłbym się, gdyby nie zmienił zdania - mówił. Dodał, że nie ma żalu do Kołodziejczaka. Pouczył go jedynie, że w sprawach tak podnoszących emocje najpierw powinien się skomunikować z kolegami z rządu, do których ma dostęp, a potem ferować wyroki i formułować wnioski.