Bezpłatne leki dla seniorów. Od marca lista się wydłuży

Leki przeciwcukrzycowe i przeciwzakrzepowe pojawią się na liście bezpłatnych medykamentów dla osób powyżej 75. roku życia - wynika z projektu obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia.

Lista bezpłatynych leków dla seniorów jest uaktualniana co dwa miesiące. Jak przypomina "Super Express", w tym roku Ministerstwo Zdrowia ma do wydania na te leki 643 mln zł. To o ponad 100 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.