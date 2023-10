Bezmyślność na ekspresówce. Pędził mercedesem ponad 240 km/h

Młody kierowca odpowie za swoją bezmyślność. Policjanci z cieszyńskiej grupy Speed zauważyli pędzącego mercedesa na odcinku S52 Cieszyna do Bielska-Białej. Najpierw pojazd niebezpiecznie zbliżył się do innego auta, jadąc na tzw. "na zderzaku". Chwilę potem kierowca gwałtownie przyśpieszył, a funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Wszystko nagrała kamera wideorejestratora w radiowozie. Na udostępnionym nagraniu przez śląską policję widać, że momentami czarny mercedes przekracza prędkość 240 km/h, Kierującego osobówką udało się zatrzymać po kilkunastu minutach na skrzyżowaniu w Skoczowie. Jak się okazało, był to 26-latek z Cieszyna, który za swoje nieodpowiedzialne zachowanie stracił prawo jazdy i stanie teraz przed sądem. "Za rażące przekroczenie prędkości oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, 26-latek z Cieszyna za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Pamiętaj, że droga to nie tor wyścigowy! Skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, w tym nadmierna prędkość mogą doprowadzić do tragicznych wypadków" - zaapelowała policja w oświadczeniu.