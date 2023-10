Bezmyślność na autostradzie. Pieszy łapał "stopa" na A4

Niecodzienne zdarzenie na odcinku A4 w kierunku Wrocławia z Krakowa. We wtorek policjanci krapkowickiej drogówki w trakcie służby zauważyli na poboczu autostrady pieszego, który łapał tzw. "stopa". Wszystko nagrała kamera wideorejestratora w radiowozie. Na udostępnionym materiale policji widać, że mężczyzna porusza się przy barierkach od strony drogi, trzymając w ręku siatkę. Na widok podjeżdżających policjantów pieszy zatrzymał się i został wylegitymowany. "10 października około godziny 12:00 policjanci z Krapkowic pełniąc służbę na autostradzie A4, na pasach ruchu w kierunku Wrocławia, zauważali bardzo niebezpieczną sytuację. Pasem awaryjnym drogi poruszał się pieszy, który próbował zatrzymywać "na stopa" kierowców. Mundurowi natychmiast zareagowali i zatrzymali go do kontroli" - poinformowała w oświadczeniu policja. Jak się okazało, nieodpowiedzialnym autostopowiczem okazał się 32-letni mieszkaniec Krakowa. W rozmowie z nim policjanci ustalili, że mężczyzna podróżował do Wrocławia i cały odcinek od miejsca zamieszkania pokonał autostradą. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, z kolei funkcjonariusze w celach bezpieczeństwa przetransportowali 32-latka do najbliższego węzła autostradowego.