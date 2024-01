Bezmyślność kierowcy audi. Niebezpieczny manewr nagrany

Wyprzedzał na podwójnej ciągłej i w pewnym momencie wyjechał na czołowe zderzenie z autem z naprzeciwka. Na ul. Knurowskiej w Gliwicach jeden z kierowców nagrał mrożący krew w żyłach moment na drodze. Gdy mężczyzna zbliżał się swoim pojazdem do zakrętu, nagle przed sowimi oczami zobaczył rozpędzone audi, które wyprzedza ciężarówkę w niedozwolonym miejscu. Na udostępnionym nagraniu z kamerki samochodowej przez policję widać, że gdyby nie zatrzymanie się kierowcy przez pędzącym audi, doszłoby do czołowego zderzenia. "Kompletnym brakiem wyobraźni wykazał się kierujący osobowym audi, który na linii podwójnej ciągłej wyprzedzał samochód ciężarowy i o mało nie doprowadził do czołowego zderzenia z innym pojazdem. Sprawą nieodpowiedzialnego kierowcy zajmą się teraz policjanci z komendy w Gliwicach. Za szereg popełnionych wykroczeń grozi mu nawet 6000 złotych mandatu i 19 punktów" - przekazała policja. Sprawą nieodpowiedzialnego kierowcy zajmą się teraz funkcjonariusze z komendy w Gliwicach. Niewykluczone, że kierowca audi za kompletny brak wyobraźni straci prawo jazdy.