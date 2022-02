"Bezczelne" orędzie Putina. Tak zareagowali Ukraińcy. Relacja dziennikarza WP

Jak Kijów zareagował na orędzie Władimira Putina? - m.in. o to pytany był w programie "Newsroom" dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski, który jest na miejscu. - To, co najbardziej zwróciło uwagę Ukraińców, to ton wypowiedzi Władimira Putina we wczorajszym orędziu. Z jednej strony można było się spodziewać takiego ruchu, który nie będzie uznawany przez cały demokratyczny świat, uznania niepodległości tych marionetkowych republik, ale z drugiej strony to orędzie było potwarzą w każdym zdaniu, potwarzą dla narodu ukraińskiego. Ukraińscy dziennikarze zwracają uwagę, że odezwa Władimira Putina zmieniła się w antyukraińską tyradę, która właściwie odbierała Ukraińcom prawo do samodzielnego decydowania o swoim losie - relacjonował Michalski. - Jeśli chodzi o nastroje Ukraińców, mam wrażenie, że po tym wystąpieniu Władimira Putina coś się zmieniło. Do tej pory wszyscy w Kijowie bardzo bacznie obserwowali to, co się dzieje, ale mieli świadomość, że to dzieje się daleko, ponad 700 km stąd. Po wystąpieniu Władimira Putina - wielu mówi, że bezczelnym - Ukraińcy zastanawiają się, do czego zdolny jest prezydent Rosji - wskazał dziennikarz WP.