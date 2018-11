Bez prezydenta i kamer. Wiemy, jak Krzysztof Łapiński radzi sobie w nowej roli

Wiemy co, gdzie i jak robi Krzysztof Łapiński. WP ustaliła, że były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy wykłada przedmiot dotyczący PR-u na Uniwersytecie Warszawskim. - Ostatnio zobaczyłam go w telewizji i to było 100 proc. to samo, co na żywo - opowiada nam studentka byłego polityka.

Krzysztof Łapiński odchodząc z Pałacu Prezydenckiego, pożegnał się z polityką (PAP, Fot: Bartłomiej Zborowski)

Krzysztof Łapiński zamienił politykę na biznes, wzbudzając przy tym niemałe zaskoczenie. Mający za sobą pracę przy kampaniach PiS były polityk tej partii, później rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy tę dość radykalną decyzję ogłosił we wrześniu. Wiemy, czym zajmuje się teraz.

Łapiński zapowiedział, że zakłada firmę PR. Pojawiały się też informacje, że będzie wykładał na jednej z polskich uczelni. Wirtualna Polska ustaliła, że były rzecznik Dudy pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. A przedmiot, który wykłada, to "Materiały i teksty PR".

Z Pałacu do auli

Czy były polityk sprawdza się w tej roli? - Byłam nastawiona sceptycznie na te zajęcia, kiedy zorientowałam się, kto je będzie prowadzić - przyznaje w rozmowie z WP jedna ze studentek Łapińskiego. Nie idzie mu najgorzej.

Jak podkreśliła nasza rozmówczyni, jej "odczucia są raczej pozytywne". - Zarówno pierwsze wrażenie, jak i te po kolejnych zajęciach są generalnie na plus - ocenia.

Czy Łapiński-wykładowca i Łapiński-rzecznik to ta sama osoba? - On ma bardzo spójny wizerunek. I na żywo, i na zajęciach prezentuje się i wypowiada dokładnie tak jak w telewizji. Ostatnio zobaczyłam go w jednej ze stacji i to było 100 proc. to, co na żywo - stwierdza studentka.

Łapiński nie porusza szczególnie tematu swojej poprzedniej pracy, co jest odbierane przez studentów jako oznaka profesjonalizmu. - Widać, że ma dużo wiedzy, nie wywyższa się. Jako wykładowca skupia się na swojej roli i realizuje to, co ma zaplanowane. Aczkolwiek myślę, że gdyby zadać mu pytania, nie naruszając pewnej granicy, to by odpowiedział - usłyszeliśmy.

Padły jednak też niekoniecznie pochlebne słowa pod adresem byłego rzecznika prezydenta. Okazuje się, że wzbudzanie sympatii i poczucia profesjonalizmu nie idzie w przypadku Łapińskiego w parze z umiejętnością zainteresowania słuchaczy (albo studenci już wszystko wiedzą).