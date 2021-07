"Bestia" skazana. Sąd Najwyższy podjął decyzję

Mariusz B. skazany na dożywocie. Zabił cztery osoby

Do zabójstwa czterech osób doszło pomiędzy 2006 a 2008 rokiem. W kwietniu 2006 r. Mariusz B. uprowadził Zbigniewa D. i zmusił go do podpisania wartej 2 mln zł polisy ubezpieczeniowej na rzecz żony. Jak wynika z akt, kilka dni później B. znów miał uprowadzić mężczyznę, a także jego córkę - udusił ich na działce w okolicach Pułtuska.