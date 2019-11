Beskidy. Akcja GOPR-u na Szyndzielni, pomogli 67-letniej turystce

Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR pomogli 67-letniej turystce, która zgubiła się w rejonie Szyndzielni. Kobieta była nieprzygotowana do wyprawy w góry.

W sobotę 9 listopada kobieta wyszła szlak w pobliżu Szyndzielni. To jeden z popularniejszych szczytów w Beskidzie Śląskim. 67-latka miała dotrzeć do celu wędrówki ok. godz. 15. Kiedy zaczęło robić się ciemno, wybrała najkrótszą drogę powrotną ze szczytu - wzdłuż słupów kolejki liniowej.

GOPR-owcy dodali, że szczęśliwie turystka miała przy sobie naładowany telefon, więc zadzwoniła do centrali GOPR w Szczyrku i poprosiła o pomoc. Do akcji skierowano ratowników dyżurujących w Stacji Ratunkowej Klimczok. Po dotarciu do zagubionej turystki udzielili jej niezbędnej pomocy i sprowadzili do miejsca, skąd możliwy był transport quadem.