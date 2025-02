Berkowicz ukarany. Zostanie wykluczony z komisji

Przed świętami Bożego Narodzenia posłowie Sławomir Mentzen i Konrad Berkowicz nagrali film, jak kupują choinkę w Warszawie. Zainteresowali się urządzeniem do pakowania drzew w siatkę.

- Gdybyśmy mieli jakieś ciało, to możemy je tu przynieść i opakować? - pytał Berkowicz. Stwierdził, że "Zandberg się nie zmieści". - Trzeba jakiegoś, nie wiem, Józefaciuka albo kogoś - mówił.

Politycy żartowali w ten sposób z innych parlamentarzystów, czyli Adriana Zandberga z Razem i Marcina Józefaciuka z Koalicji Obywatelskiej. Ten drugi skierował sprawę do Komisji Etyki Poselskiej.

Jak podaje "Rzeczpospolita", politycy zostali ukarani zwróceniem uwagi. Choć to najmniej dotkliwa kara, to Berkowicz - do tej pory wiceprzewodniczący komisji - zostanie z niej wykluczony. Wszystko przez regulamin, który głosi, że członkiem może być osoba "o nieposzlakowanej opinii i wysokim autorytecie moralnym".