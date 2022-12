Benedykt XVI jest "bardzo chory". Są nowe informacje

Apel o modlitwę za Benedykta XVI

- Chciałbym poprosić was wszystkich o szczególną modlitwę w intencji papieża-seniora Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół. Pamiętajcie o nim, jest bardzo chory, prosząc pana, aby go pocieszył i wspierał w tym świadectwie miłości do Kościoła aż do końca - zaapelował Franciszek pod koniec audiencji w Watykanie w środę. Potem udał się do niego w odwiedziny.