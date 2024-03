Belka o wypowiedzi sędziego. "Słychać wycie, znakomicie"

Sędzia Jarosław Wyrembak stwierdził, że zmiany zapowiedziane przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, w jego ocenie "działanie noszące znamiona przestępstwa" zmiany zapowiedziane przez ministra sprawiedliwości. Projekt uchwały ma stwierdzić nie ważność wyboru m.in tego sędziego. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Marek Belka, odnosząc się do tych słów, stwierdził, że on może zacytować jedynie ulubione powiedzenie polityków PiS. - Słychać wycie, znakomicie - powiedział Belka. Prowadzący Paweł Pawłowski dopytywał także, czy te projekty zmian wymiaru sprawiedliwości uspokoją konflikt, czy jednak go zaognią. - Co tu można zaogniać, kiedy stan obecny jest nieznośny. Ta instytucja jest używana do blokowania jakichkolwiek zmian w polskim systemie prawnym. Można powiedzieć, że gorzej już nie może być - stwierdził b. szef NBP. Gość programu stwierdził także, że możemy się spodziewać protestów, czy utrudniania wprowadzenia tych zmian. - Teraz mają gęby pełne konstytucji i pełne praworządności. To jest skrajna bezczelność i hipokryzja - dodał Belka.