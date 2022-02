Belka o pomyśle PiS. "Nikt o zdrowych zmysłach by tego nie wymyślił”

- To nie była niedoskonała ustawa. To był koszmarek. Myślę, że tego rodzaju bubla nie wymyśliłby nikt o zdrowych zmysłach - powiedział w programie "Newsroom" w WP europoseł, były premier Marek Belka. W ten sposób skomentował odrzucony we wtorek przez Sejm projekt ustawy covidowej, zwany "lex Kaczyński". Jego zdaniem projekt został źle przygotowany. Belka przyznał, że projekt tak naprawdę zachęcał jednych do donoszenia na drugich. - Przecież to są bzdury - komentował. Belka przekonywał, że opozycja powinna poprzeć tylko taką ustawę, która rzeczywiście przyczyniłaby się do zwalczenia pandemii. Były premier miał na myśli m.in. obowiązek paszportów covidowych oraz przywileje dla zaszczepionych. Były premier wskazał także winnych obecnej sytuacji. - To kierownictwo Zjednoczonej Prawicy zdecydowało, że nie będzie obowiązku szczepienia czy obowiązku pokazywania paszportu covidowego - dodał Marek Belka dopytywany, czy spodziewałby się dymisji ministra zdrowia lub premiera po porażce głosowania nad "lex Kaczyński".