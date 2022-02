Belka o "lex Kaczyński": Porażka prezesa PiS. W jego otoczeniu dominuje ciemnota

We wtorek odrzucona została nowa propozycja ustawy covidowej, zwana też "lex Kaczyński" dzięki poparciu jej przez prezesa PiS. Były premier Marek Belka stwierdził, że to znacząca porażka PiS, ale rządowa propaganda i tak "odwróci kota ogonem". – Powiedzą, że to opozycja chce jak najgorzej dla polskiego społeczeństwa – ocenił gość programu "Newsroom". – Jakiś spin doktor musiał poradzić Kaczyńskiemu, że w sprawie walki z pandemią trzeba wykonać jakikolwiek ruch, a potem miotać obelgi pod adresem opozycji – dodał Belka. Były premier stwierdził, że ustawa zawierała "absurdalne zapisy", a przede wszystkim przerzucała odpowiedzialność na obywateli. – Myślę, że Jarosław Kaczyński jest szczerym zwolennikiem szczepień przeciwko COVID-19, i to przymusowych, ale w jego otoczeniu dominuje ciemnota – przekazał gość WP. Belka stwierdził, że jest to sygnał, iż wpływ przywódcy Zjednoczonej Prawicy słabnie, a sama partia też trzyma się już "na plastry". Były premier przestrzegał też, że rząd "przyparty do muru" może wykonywać groźne ruchy. – Mogą wykonać niebezpieczne ruchy wobec UE, wymiaru sprawiedliwości albo mogą wyskoczyć z tak kosmicznymi pomysłami gospodarczymi, jak zamrożenie cen – podsumował Belka.