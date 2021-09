Belka krytykuje eksperta Patryka Jakiego. Jest odpowiedź

Zdaniem europosła Solidarnej Polski Patryka Jakiego, Polska straciła na członkostwie w Unii Europejskiej. Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie były wiceminister sprawiedliwości przedstawił liczby, opierając się m.in. o wyliczenia prof. Zbigniewa Krysiaka z SGH. Dane te ostro skrytykował były premier i szef NBP Marek Belka, który stwierdził, że to co mówi Jaki to "kompletny idiotyzm". - Mam uprzejmą prośbę do pana profesora, byłego prezesa NBP. Szkoda, że się nie wypowiedział merytorycznie, w tych wypowiedziach nie padły żadne konkrety - stwierdził w programie "Newsroom WP" prof. Krysiak. Według niego, należy rozpocząć dyskusję nad zmianą zasad wpłaty składek do budżetu UE przez kraje członkowskie. - Obecnie jest to mniej więcej 1 proc. PKB, a ja uważam, że trzeba brać pod uwagę ocenę potencjału ekonomicznego narodu i do tego trzeba by dodać jeszcze cztery dodatkowe wskaźniki - oświadczył.