Belgia. Zamieszki w Brukseli po śmierci 19-latka. Tłum zdemolował radiowóz. W ruch poszły kamienie i szkło

Bruksela. Zamieszki po śmierci 19-latka

Zamieszki wybuchły w odpowiedzi na śmierć 19-latka, który w piątek ok. 21 zmarł potrącony przez radiowóz. Według brukselskich policjantów, chłopak jechał na skuterze i nie zatrzymał się do kontroli. Jak przekazuje The Brussels Times, według aktualnych obostrzeń jazda skuterem i motocyklem dozwolona jest tylko w drodze do i pracy. Willemien Baert z brukselskiej prokuratury relacjonował, że policjanci rozpoczęli pościg za 19-latkiem, ale stracili go z oczu. Wkrótce okazało się, że chłopak uciekał pod prąd i zderzył się z policyjnym samochodem.