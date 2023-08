Beger zabrała głos ws. Kołodziejczaka. "Nie ma takiej szansy"

Beger krytykuje Kołodziejczaka

– Nie ma takiej szansy, ponieważ to nie jest ten typ charakteru, który byłby na wsi chętnie widziany i bardzo szanowany. Od samego początku było widoczne, że pan Kołodziejczak ma presję na to, żeby zostać posłem. Nieważne jak, z kim i dzięki komu, ważne, aby do celu – oceniła Renata Beger w rozmowie z "Faktem".