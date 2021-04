Będzin. Pobyt w areszcie niczego go nie nauczył, znów groził macosze

Będzin. 49-latek po raz kolejny groził swojej macosze

- Pod koniec zeszłego roku opuścił on areszt, jednak jak pokazuje jego sytuacja, nie każdy uczy się na błędach. Mężczyzna jest dobrze znany wojkowickim mundurowym, dlatego po przyjęciu zawiadomienia o groźbach kierowanych pod adresem kobiety, stróże prawa wkroczyli do działania i od razu zatrzymali jej pasierba – poinformowała komenda policji w Będzinie .

Śledczy z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach zajmujący się poszukiwaniem osób natomiast trafili na trop ukrywającej się przed organami ścigania świętochłowiczanki skazanej za znęcanie się nad osobą najbliższą. Sąd Rejonowy w Katowicach wydał za nią nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego. Stróże prawa uzyskali informację, że kobieta może ukrywać się w jednym z mieszkań na terenie miasta. Natychmiast postanowili to sprawdzić, wkraczając do akcji. W mieszkaniu zastali zaskoczoną takim obrotem sprawy kobietę, odpowiadającą rysopisowi poszukiwanej.Zatrzymana 33-latkazostała doprowadzona do jednego ze śląskich aresztów, gdzie spędzi najbliższe 6 miesięcy.