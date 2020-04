WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze podatek + 2 Piotr Muellertłit oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Będziemy płacić podatek za smartfony? Rzecznik rządu Piotr Mueller: szukamy rozwiązań na poziomie ogólnoeuropejskim Będą opłaty za nowoczesne nośniki takie jak smartfony czy tablety? - W tej chwili nie ma żadnych konkretnych projektów w tym zakresie. Jedynym,... Rozwiń muszę pana zapytać że on deklaracj … Rozwiń Transkrypcja: muszę pana zapytać że on deklaracje Czy słowa wicepremiera Piotra Glińskiego Glińskiego z wczorajszego programu w Wirtualnej Polsce on powiedział że Polska jest jednym z ostatnich europejskich krajów która nie ma opłat geograficznej tak powiedział Piotr Gliński i chodzi o opłatę która miałaby być uiszczana od nowoczesnych nośników takich jak na przykład smartfony czy tablety Czy może pan powiedzieć na ten temat coś więcej A w tej chwili nie ma żadnych konkretnych przyjętych projektu w tym zakresie jedynym a które w tej chwili znajduje się w tarczy antykryzysowej to jest Krystian filmów na żądanie o tym platform internetowych niewielka Po Półtora procent opłata od przychodu natomiast faktycznie jest ważną rzeczą kwestia regulacji pewnych opłat które funkcjonują w wielu innych państwach między innymi to dotyczy szeroko rozumianego podatku cyfrowego na przyszłość wielu innych obszarów tutaj akurat nie znam szczegółów w tym obszarze więc następnym razem z chęcią odpowiemy bardziej szczegółowo natomiast jak rozumiem pan premier patrzy właśnie na te wzorce zagraniczne gdzie funkcjonują takie opłaty i zasilają między nimi budżet kultur przeznaczony dla dla kinematografii dla polskich filmów dla polskiej kultury a to rząd planuję wprowadzenie jakichś nowych podatków w najbliższym czasie W najbliższych tygodniach w najbliższych miesiącach Nie my szukamy przede wszystkim rozwiązań na poziomie ogólne europejskim szukamy rozwiązań które w bardziej sprawiedliwy sposób z konstruują system podatkowy na terenie całej Unii Europejskiej bo to jest wspólne podawcze i tutaj szukamy taki rozwiązaniach na przykład podatek korporacyjny czyli tak aby te największe korporacje międzynarodowe jednak złożyły się większym zakresie bardziej w sprawiedliwym zakresie budżetu unijnego czy kwestie związane właśnie z podatkiem cyfrowym czyli żeby te największe czyli ten Potokiem zostanie w Rzymie unijnym możemy nim pogadać naprawdę to deklaracja z naszej strony była jasna my chcemy żeby był został wprowadzony na poziomie unijnym i wiem że w tej chwili trwają prace nad tym bo to jest możliwe wtedy łatwiejsze tego podatku w sytuacji gdy on obowiązuje wszystkich krajów oni mieli 3 a 3 zagraniczne firmy nadal będą mogły przyjmować polskie przedsiębiorstwa jeżeli chodzi o kwestie związane z przyjmowaniem czy wykupem przedsiębiorstwa wobec Unii Europejskiej bo to jest działanie wspólne na poziomie wielu krajów to w tej chwili wprowadzamy właśnie takie przepis mają zamrażać możliwości wykorzystania tej trudnej sytuacji do tak zwanego wrogiego przejęcia przedsiębiorstw na przykład przez kapitał zagraniczny z poza Unii w szczególności który w tej chwili może dodatkowe środki w pompować gospodarkę i w łatwiejszy sposób wykupić przedsiębiorstwa prywatne bo mówimy ogólnie przedsiębiorstw prywatnych bo państwowe są zabezpieczone na podstawie innych przepisów i żeby tych które jest wykorzystać