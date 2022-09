Dni Morawieckiego są policzone? Pojawiło się nowe nazwisko

Kilka dni temu Radio ZET i poseł KO Paweł Poncyliusz ujawnili korespondencję między wicepremierem Sasinem a premierem Morawieckim. Ministerstwo Aktywów Państwowych proponowało, by to Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych skupowała od spółek wydobywczych i importerów węgiel. Miałaby stworzyć z niego rezerwę strategiczną, którą potem sprzedawałaby państwowym spółkom na tyle tanio, że cena końcowa węgla byłaby niższa o ponad tysiąc złotych od obecnej. Premier się jednak na to nie zgodził, tłumacząc, że nie pozwalają na to przepisy prawne. Pomysł więc upadł.