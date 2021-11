Będzie więcej kar za brak maseczek? "Nasze działania są intensyfikowane"

- Mamy niewystarczający poziom dyscypliny epidemicznej - ocenił niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski powołując się na dane z amerykańskich opracowań dot. przebiegu epidemii w poszczególnych krajach. W związku z tym rząd planuje włożyć więcej wysiłku w to, by społeczeństwo zaczęło dostosowywać się do zaleceń i nakazów wynikających z walki z pandemią koronawirusa. Czy policja zacznie bardziej egzekwować od obywateli np. konieczność zasłaniania ust i nosa w środkach komunikacji zbiorowej oraz w sklepach i galeriach handlowych? - Policjanci już od początku pandemii, a więc od ponad 1,5 roku prowadzą działania związane z kontrolowaniem przestrzegania obostrzeń i w zależności od tego jak te przepisy były kształtowane, tak my dostosowywaliśmy naszą taktykę działań – zwraca uwagę podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. - W tym momencie, gdzie mamy teraz do czynienia z kolejną już falą, z kolejnym wzrostem nowych zachorowań i liczby zgonów nasze działania również są intensyfikowane – zapewnił gość "Newsroom" WP podkom. Kurczyk.