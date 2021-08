Będzie trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19? Prof. Czauderna: decyzja zapadnie na jesieni

W poniedziałek po raz kolejny odbyło się spotkanie Rady Medycznej przy premierze. - Duża część dyskusji toczyła się wokół trzeciej dawki szczepionki i tego, komu należy ją podawać - wyjawił gość programu "Newsroom" WP prof. Piotr Czauderna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady. - To była taka wstępna dyskusja. Myślę, że jest prawdopodobne, iż trzecia dawka będzie zalecana osobom, które mają obniżoną odporność, czyli na przykład osób chorujących na nowotwory, osób, które są po przeszczepach, o których wiadomo, że odpowiedź immunologiczna na szczepionkę jest gorsza niż u innych i nie utrzymuje się tak długo. Czekamy na publikację badań naukowych, które dotyczą tej trzeciej dawki - one powinny ukazać się we wrześniu oraz na rekomendację Europejskiej Agencji Leków, która też powinna się pojawić na początku września - dodał. Dopytywany, kiedy zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie, odparł, że należy się jej spodziewać jeszcze na jesieni. Prof. Czauderna przyznał, że dyskutowano także o regionalizacji obostrzeń w zależności od współczynnika zakażeń i wyszczepienia na danym terenie. - Proszę mi wierzyć, różnice w punktach procentowych między gminami, które są w najmniejszym i największym stopniu wyszczepione sięga od 20 do 30 punktów. Jeśli chodzi o województwa ta różnica sięga do 15 punktów procentowych - stwierdził gość programu "Newsroom". - I oczywiście tam, gdzie odsetek zaszczepionych jest wysoki, to te obostrzenia powinny być mniejsze, niż tam, gdzie jest zdecydowanie niższy - dodał prof. Piotr Czauderna.