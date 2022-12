Będzie ślisko na drogach. IMGW wydał ostrzeżenia

Natomiast w południowej części województwa dolnośląskiego, w górach powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm. Alert pierwszego stopnia, który dotyczy powiatu kłodzkiego będzie obowiązywał do godz. 16 we wtorek.