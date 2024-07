Będzie rondo im. Leppera? Samoobrona wnioskuje do gminy

W 1980 r. 26-letni Andrzej Lepper zamieszkał razem z rodziną we wsi Zielnowo, między Koszalinem a Słupskiem. Tam do końca życia prowadził gospodarstwo rolne. 11 lat później, w 1991 roku stawał na czele pierwszych protestów rolników w tych okolicach, już wtedy de facto rozpoczynając karierę polityczną. Kilkanaście lat później wyniosła go na fotel wicepremiera i ministra rolnictwa. W 2011 r. pochowano go we wsi Krupy, 2 km od jego domu.