Będzie publiczny rejestr alimenciarzy. Kto może do niego trafić?

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad utworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych, który obejmie również alimenciarzy. Na tej liście mogą znaleźć się znane osoby, które mają problemy z płaceniem na swoje dzieci.

Jak informuje "Super Express", do rejestru mają trafić osoby, wobec których toczy się egzekucja i zalegają ze spłatą dłużej niż 6 miesięcy. Będzie też kwota, z jaką zalegają.

Kto może się znaleźć na tej liście?

Były lider KOD ma dług wynoszący ponad 100 tys. zł i nie lada problem, by miesiąc w miesiąc płacić zasądzone 2100 zł - czytamy w gazecie. Ostatnio dostał sporą sumę w ramach zbiórki, jaką zorganizowała Elżbieta Pawłowicz. Część z tych pieniędzy Kijowski przeznaczył na alimenty.

21 grudnia były lider KOD przelał dokładnie 4970 zł. Jak wylicza "SE" to dużo więcej niż wynosiła większość poprzednich wpłat. Do tej pory na trójkę swoich dzieci z poprzedniego małżeństwa zazwyczaj płacił 1210 zł, czyli zaledwie połowę zasądzonych alimentów. Tłumaczył, że tylko na tyle go stać.