Będzie porozumienie ws. aborcji? "Niekorzystne politycznie"

Sprawa aborcji rozgrzewa konflikt w koalicji rządzącej. Prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski zapytał prof. Renatę Mieńkowską-Norkiene, czy porozumienie ws. aborcji jest możliwe. Politolożka stwierdziła, że jest możliwe, ale nie ma go, ponieważ jest "niekorzystne politycznie". - Szymon Hołownia pokazał, że z jego perspektywy na razie nie ma mowy nie tylko, o tym, żeby takie porozumienie osiągnąć, ale żeby go w ogóle szukać - mówiła Mieńkowska-Norkiene. Socjolożka zwróciła uwagę również na to, że Hołownia "jako marszałek zachowuje się niezgodnie z tym, co obiecał, mało tego zachowuje się niezgodnie z tym, co powinien robić marszałek". - Idzie na rękę, nie tylko swojemu ugrupowaniu, ale też koalicjantowi, czyli PSL-owi w kontekście wyborów samorządowych - powiedziała. Stwierdziła także, że Anna-Maria Żukowska swoim niestosownym wpisem w stronę marszałka Hołowni może zniechęcić sympatyków Lewicy.

Rozwiń