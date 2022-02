Będzie nowa ustawa covidowa? Posłanka PiS nie pozostawia złudzeń

- Natomiast Borys Budka i jego partia, a także Lewica, cały czas mówią, że tu trzeba wiele zrobić. A jak przychodzi poselski projekt ustawy, do którego można wprowadzić naprawdę wiele poprawek, można go zmienić, jeśli coś się nie podoba, to oni nie podejmują nad tym pracy, tylko zajmują stanowisko Grzegorza Brauna. To jest blamaż - dodała.