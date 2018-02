Będzie kolejne weto? Były prezes TK Andrzej Rzepliński: prezydent został wpędzony w kozi róg

- Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, więc nie ma, gdzie jej wysłać - tak o kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o IPN mówił były prezes TK Andrzej Rzepliński. Jego zdaniem, po tym, jak przeszła przez dwie izby parlamentu, teraz czas na weto prezydenta.

- Ta ustawa, która została uchwalona, przeszła przez jedną i drugą izbę parlamentu, jest niekonstytucyjna - ocenił w rozmowie z RMF FM Rzepliński. Oberwało się od niego samym autorom nowelizacji ustawy. - Na pewno nie pisali tego prawnicy, którzy zasługują na to miano - podkreślił.

Skrytykował też Mateusza Morawieckiego. - Premier mojego rządu fejkował, i to strasznie antypolsko, przeciwko Sądowi Najwyższemu na forum Rady Europejskiej. Jak mogę mieć zaufanie do słów mojego premiera? - w ten sposób odniósł się do deklaracji szefa rządu, który zapewnił, że nowelizacja nie ogranicza wolności słowa.