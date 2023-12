Będzie kłótnia w koalicji rządowej? Platforma niechętna posłance Sroce

Z ustaleń WP wynika, że ludowcy będą chcieli, żeby to ona pokierowała pracami komisji. Jednak niechętni takiemu pomysłowi są politycy Platformy. - Posłankę Srokę obciąża fakt, że przez lata była w Zjednoczonej Prawicy i w klubie PiS. Dlatego w Platformie jest dość duży opór, by kierowała komisją. Jeśli PSL tak upiera się, by to ktoś od nich kierował pracami, to powinni zgłosić innego kandydata. Mamy wątpliwości, czy to jest właściwa osoba. Raczej nie powinna zasiadać w komisji, która ma rozliczać bezprawne działania poprzedniej władzy – mówi nam anonimowo jeden z polityków PO z kierownictwa partii. I dodaje, że sprawa obsady prezydium komisji powinna być jeszcze przed Nowym Rokiem przedyskutowana w gronie koalicjantów.