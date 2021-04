Będzie grzywna dla prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie? Jest wniosek

Pracodawca sędziego Juszczyszyna nie chce przywrócić go do pracy, a tym samym wykonać orzeczenia sądu w Bydgoszczy. Zdaniem Juszczyszyna to "jawne, aroganckie złamanie prawa". W tej sytuacji, jego pełnomocnik zażądał 15 tys. złotych grzywny dla prezesa olsztyńskiego sądu Macieja Nawackiego.

W poniedziałek 19 kwietnia Paweł Juszczyszyn przyszedł do pracy, aby wrócić do orzekania. To efekt decyzji bydgoskiego sądu, który nakazał pracodawcy sędziego, czyli prezesowi sądu w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu, natychmiastowe przywrócenie go do pracy.

- Tak, jak zapowiadałem wysłałem do I prezes Sądu Najwyższego i Prezesa Izby Dyscyplinarnej wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, który w tej sprawie zaistniał. Do czasu otrzymania odpowiedzi nie będę w tej sprawie podejmował działań, nie moją rolą jest rozstrzyganie, czy mam realizować uchwałę Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego Juszczyszna, czy decyzję sądu w Bydgoszczy o przywróceniu go do pracy - skomentował Nawacki, odmawiając jednocześnie wykonania realizacji decyzji bydgoskiego sądu.

Wniosek o ukaranie prezesa olsztyńskiego sądu

Na reakcję pełnomocnika Juszczyszyna nie trzeba było długo czekać. Już we wtorek pojawił się wniosek o egzekucję decyzji sądu w Bydgoszczy.

- Ponieważ prezes Nawacki nie zrealizował tego postanowienia i publicznie zapowiedział, że go nie zrealizuje domagamy się ukarania go grzywną w maksymalnej wysokości 15 tys. zł - powiedział prof. Romanowski.

Jak zapowiedział, w razie potrzeby, zostaną złożone kolejne wnioski, a łączna grzywna nałożona na Nawackiego może wynieść do miliona złotych. Z jego perspektywy, prezes olsztyńskiego sądu "złośliwie i uporczywie łamie też prawa pracownicze sędziego Juszczyszyna, co jest zagrożone odpowiedzialnością karną".

Nawacki nie zamierza zmienić decyzji

Przeciwko działaniom prezesa Nawackiego opowiedzieli się jego zastępcy tj. wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski oraz Sąd Okręgowy, który natychmiast wezwał prezesa do złożenia wyjaśnień, co zrobił, by zrealizować postanowienie bydgoskiego sądu.

Nawacki miał odpisać, że nie zrobił nic i nic robić nie zamierza.

W sytuacji postanowiła zainterweniować także posłanka Lewicy Monika Falej. Zapowiedziała złożenie w Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienia o podejrzeniu "naruszenia podstawowych praw pracowniczych" w tej sprawie.

"Sędzia Paweł Juszczyszyn nie został dopuszczony do orzekania przez prezesa Sądu Rejonowego. Zgłaszam podejrzenie naruszenia podstawowych praw pracowniczych do Państwowej Inspekcji Pracy" – napisała na Twitterze.

