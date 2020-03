Będą zmiany w rządzie. Jest zapowiedź Kancelarii Prezydenta RP

Szykują się zmiany w rządzie. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że w piątek o godz. 10 prezydenta Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów.

"W związku z wejściem w życie tzw. ustawy działowej o powołanie dotychczasowych ministrów-członków Rady Ministrów na docelowe urzędy: Konrada Szymańskiego na ministra do spraw Unii Europejskiej oraz Michała Wosia na ministra środowiska" - wyjaśnił na swoim profilu na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller.

Nowelizacja doprecyzowuje także zakres spraw objętych kompetencją ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie. Przenosi też urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, znajdującego się dotychczas w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny.