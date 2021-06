Będą potrzebne trzy dawki szczepionki? Ekspert rozwiewa wątpliwości

Gościem w programie "Newsroom" WP był dr Paweł Grzesiowski. Agnieszka Kopacz pytała go o sondaż wykonany dla Wirtualnej Polski. Respondenci byli w nim pytani o to, czy byliby skłonni przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 jeśli będzie ona konieczna do osiągnięcia pełnej odporności. 67 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, 22,5 proc. przecząco, natomiast 10,5 proc. nie miało zdania. - Myślę, że trzy dawki to jest taki pomysł, który bardziej funkcjonuje jak koncepcja medialna niż rzeczywista - powiedział dr Grzesiowski. Przypomniał, że nie minął jeszcze nawet rok odkąd podawane są dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19. Wciąż też nie wiadomo kiedy i czy w ogóle pojawią się szczepionki wymagające podania trzech dawek. - My mówimy w tej chwili o perspektywie, która jest na tyle mglista, że tego rodzaju sondaż ma tylko charakter badania ogólnego nastawienia ludzi do szczepień - dodał ekspert. Zaznaczył, że gdyby pojawiła się konieczność szczepienia trzema dawkami, to powinna to być zupełnie nowa szczepionka, odporna na pojawiające się wciąż kolejne warianty COVID-19.