Będą podwyżki dla posłów? Prof. Ewa Marciniak: Można powiedzieć, że to polityczny niewypał

Jak dodaje, kwestia podwyżek zawsze wzbudza emocje i wymusza pewne decyzje polityczne. - W takiej sytuacji uaktywnia się mechanizm porównań społecznych różnych grup zawodowych. Nauczyciele porównuj się do posłów, ci z kolei do wysokiego szczebla kadry zarządzającej w korporacji - tlumaczy prof. Marciniak.

- Większość ludzi zarabia nieadekwatnie do swojego wkładu pracy. To jest wpisane w warunki rywalizacji gospodarczej i kapitalizmu - dodaje.

Zdaniem prof. Marciniak podwyżki dla polityków, opinia publiczna wiąże ze słabym prestiżem zawodu posła. - W hierarchii prestiżu zawodów, praca posła od wielu lat jest na samym dole. To są zazwyczaj ostatnie bądź przedostatnie miejsca. To też uruchamia dyskusję, jak zawód, który jest mało prestiżowy w rankingach, jest jednocześnie zawodem, który jest tak opłacany - tłumaczy.

Politolog przyznaje też, że w dobie epidemii, z pojawiającymi się pierwszymi symptomami recesji, procedowanie ustawy o podwyżkach dla posłów jest "wysoce niekorzystne". - Wyborcy, zwłaszcza Zjednoczonej Prawicy, będą oczekiwali wytłumaczenia. Sądzę, że będzie to niezwykle trudne dla Jarosława Kaczyńskiego - zaznacza.

Podwyżki dla posłów. Prof. Marciniak: To polityczny niewypał

Marciniak zauważa też niespójność w komunikatach partii rządzącej. - W 2018 roku prezes Kaczyński mówił, 'że do polityki nie idzie się dla pieniędzy'. Kazał wtedy zrezygnować ministrom z podwyżek i przekazać je na Caritas. Teraz wraca kwestia podwyżek. To odbiega od wizerunku partii skromnej, bliskiej ludziom. Mamy tu trochę niespójności w komunikacji politycznej. Można rzec, że to polityczny niewypał - podkreśla.