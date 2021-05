Będą opłaty za trzymanie oszczędności w bankach? ZBP nie pozostawia złudzeń

- Jak państwo składacie u nas depozyt, a my nie mamy z tym depozytem co zrobić, bo nie ma dostatecznej akcji kredytowej, bo mamy jakiś limit na państwowe papiery wartościowe, to nawet jeżeli w banku centralnym składamy te pieniądze, to musimy od nich zapłacić podatek rzędu 44 pkt bazowych - stwierdził niedawno cytowany przez "Puls Biznesu" szef mBanku.